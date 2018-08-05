1 trilyon doları o şirket de görmüştü ama şimdiki değeri...
Geçtiğimiz hafta içerisinde herkes Apple'ın değerinin 1 trilyon dolara ulaşmasını ve büyük başarısını konuşmuştu ancak sadece bu değere Apple ulaşmadı. Çinli petrol şirketi PetroChina da daha önce bu değere ulaştı ancak sonrasında büyük bir çöküşe geçti...
Giriş Tarihi: 05.08.2018
14:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2018
14:22
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1 trilyon doları o şirket de görmüştü ama şimdiki değeri...
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1 trilyon doları o şirket de görmüştü ama şimdiki değeri...