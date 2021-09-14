10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 95,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2021" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 95,3 olarak hesaplandı.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 98, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,9 olarak belirlendi.

Girişimlerin yüzde 93'ü internete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı.

Sabit genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 9,7'sinin 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62,2'sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28,1'inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi.

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullananların oranı 2020'de yüzde 37,6 iken bu oran 2021 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.