17 milyon kişiyi yasa boğdu

Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip Boo the Pomeranian'ın internette 17 milyon takip��iye sahipti. Boo the Pomeranian'ın en iyi arkadaşı Buddy geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti. Arkadaşının ölümünün ardından hastalanan Boo the Pomeranian'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı. Ailesi, Boo the Pomeranian'ın 18 Ocak Cuma günü hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Açıklama Boo the Pomeranian'ın takipçilerini üzüntüye boğdu. Boo the Pomeranian'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı. Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan Boo the Pomeranian'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, Instagram'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.