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17 milyon kişiyi yasa boğdu

Dünyanın en sevimli köpeği unvanına sahip the Pomeranian'ın internette 17 milyon takipçiye sahipti.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 15:43
17 milyon kişiyi yasa boğdu

the Pomeranian'ın en iyi arkadaşı Buddy geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti.

17 milyon kişiyi yasa boğdu

Arkadaşının ölümünün ardından hastalanan the Pomeranian'ın kalbi bu acıyı daha fazla taşıyamadı.

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17 milyon kişiyi yasa boğdu

Ailesi, the Pomeranian'ın 18 Ocak Cuma günü hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

17 milyon kişiyi yasa boğdu

Açıklama the Pomeranian'ın takipçilerini üzüntüye boğdu.

17 milyon kişiyi yasa boğdu

the Pomeranian'ın Buddy ile olan dostluğu 2006 yılında başlamıştı.

17 milyon kişiyi yasa boğdu

Arkadaşı ile sosyal medyada büyük ün kazanan the Pomeranian'ın Facebook'ta 16 milyon 600 bin, 'da 540 bin, Twitter'da ise 4 bin takipçisi bulunuyor.

17 milyon kişiyi yasa boğdu
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