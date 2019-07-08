Giriş Tarihi: 08.07.2019 08:17Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:35
18 yaşındaki gençten dondurma çubuklarıyla muhteşem ustalık!
18 yaşındaki İngiliz öğrenci dondurma çubuklarıyla öyle bir şey yaptı ki hayran kalmamak elde değil. Sonuç sizi çok şaşırtacak! Son yıllarda Youtube ve İnstagram gibi popüler uygulamalar sayesinde yeteneklerini sergileme alanları artan gençler bazen yaptıklarıyla dünyaca ünlü olabiliyor. İşte bu 18 yaşındaki genç de ustalığını konuşturdu ve milyonlarca kez izlenen bir işe imza attı.