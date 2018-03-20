2018 Renault EZ-GO Concept

Renault, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımını gerçekleştirdiği EZ-GO konseptiyle paylaşımlı ulaşıma yeni bir fikir getirdi. EZ-GO, kalabalık şehirlerde ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir otonom ve paylaşımlı bir robot taksi konsepti. EZ-GO, bir uygulama üzerinden veya şehir içindeki sabit istasyonlardan çağrılabilirken, özel araçların konforuyla, toplu taşımanın verimliliğini, güvenliğini birleştiriyor. 4. seviye otonom sürüş becerisine sahip EZ-GO, öndeki araçla olan takip mesafesini kontrol etmesinin yanı sıra şeritte kalabiliyor, şerit değiştirebiliyor.