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2018

, 'nda dünya tanıtımını gerçekleştirdiği "EZ-GO" konseptiyle paylaşımlı ulaşıma yeni bir fikir getirdi.

Giriş Tarihi: 20.03.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 12:07
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2018
2018 Renault EZ-GO Concept

"EZ-GO", kalabalık şehirlerde ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir otonom ve paylaşımlı bir "robot taksi" konsepti.

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2018
2018 Renault EZ-GO Concept
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2018
2018 Renault EZ-GO Concept

EZ-GO, bir uygulama üzerinden veya şehir içindeki sabit istasyonlardan çağrılabilirken, özel araçların konforuyla, toplu taşımanın verimliliğini, güvenliğini birleştiriyor.

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2018
2018 Renault EZ-GO Concept
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2018
2018 Renault EZ-GO Concept

4. seviye otonom sürüş becerisine sahip EZ-GO, öndeki araçla olan takip mesafesini kontrol etmesinin yanı sıra şeritte kalabiliyor, şerit değiştirebiliyor.

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2018
2018 Renault EZ-GO Concept
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2018
2018 Renault EZ-GO Concept
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