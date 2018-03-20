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'e damga vuracak ler hangileri?

Teknoloji geliştikçe her alana daha fazla yayılıyor ki, bahsettiğimiz bu alanlardan biri de tabii ki ler. Üreticiler teknolojinin de gücünü arkasına alarak, yeni ler geliştirmeye ve bitirip, piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sene birbirinden dikkat çekici otomobiller çıkacak. Bunlar arasında hibrit modeller, SUV'lar, spor modeller ve daha birçoğu bulunuyor. İşte 'de ismini sıklıkla duyacağımız otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 20.03.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 16:45
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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Alpine A110

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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Aston Martin Valkyrie

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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Aston Martin Vantage

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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Aston Martin Vanquish

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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Audi A1

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'e damga vuracak ler hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Audi A6

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