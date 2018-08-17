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2018'in en iyi u belli oldu!

EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) her yıl olduğu gibi 2018'de de en iyi akıllı telefonu belirledi. İşte bu yılın en iyi modeli.

Giriş Tarihi: 17.08.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 13:16
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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!

Huawei P20 Pro modeli EISA tarafından "En İyi 2018 – 2019" ödülüne layık görüldü.

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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Peki yılın telefonu seçilen model kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor?
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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
İşte Huawei P20 Pro'nun öne çıkan özellikleri...
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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer veridli.
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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Cihaz 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.
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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
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2018'in en iyi u belli oldu!
2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
un en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
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