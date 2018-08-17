2018'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!

EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) her yıl olduğu gibi 2018'de de en iyi akıllı telefonu belirledi. İşte bu yılın en iyi modeli. Huawei P20 Pro modeli EISA tarafından 'En İyi Akıllı Telefon 2018 – 2019' ödülüne layık görüldü. Peki yılın telefonu seçilen model kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? İşte Huawei P20 Pro'nun öne çıkan özellikleri... Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer veridli. Cihaz 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.