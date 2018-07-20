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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti

Aylardır beklenen Kanlı için geri sayım artık bitiyor. Peki hangi gün ve saat kaçta bu tutulma izlenebilecek?

Giriş Tarihi: 20.07.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 18:53
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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti
Peki İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı olması beklenen tutulma ne zaman gerçekleşecek?
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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti
27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı gerçekleşecek.
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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti
Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti
Kanlı yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.
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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ne yazık ki bu muhteşem doğa olayı ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmı ise 21. yüzyılın en uzun Kanlı 'nı canlı canlı gözlemleyebilecek.

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21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı ' için geri sayım bitti
21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti
27 Temmuz akşamı gerçekleşecek kanlı , bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması olacak ve 1 saat 43 dakika devam edecek.
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