21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?



Ne yazık ki bu muhteşem doğa olayı ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmı ise 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması'nı canlı canlı gözlemleyebilecek.