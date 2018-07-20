21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım bitti

Aylardır beklenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım artık bitiyor. Peki hangi gün ve saat kaçta bu tutulma izlenebilecek? Peki İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması olması beklenen tutulma ne zaman gerçekleşecek? 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. KANLI AY TUTULMASI NEDİR? Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? Ne yazık ki bu muhteşem doğa olayı ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmı ise 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması'nı canlı canlı gözlemleyebilecek. 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek kanlı Ay tutulması, bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması olacak ve 1 saat 43 dakika devam edecek.