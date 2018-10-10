Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

30 yıldır kapısının önünde olan ... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

'de bir çiftçinin 1988 yılından bu yana kapı tutacağı olarak kullandığı 10 kg'lik nın 100 bin dolar değerinde bir olduğu ortaya çıktı. İlginç olay da konuşuldu.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 14:11
30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

'li çiftçi David Mazurek parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı ı incelenmesi için üniversiteye götürdü.

30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği ın çok özel bir parça olduğunu ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

Uzmanlar, David'in bulduğu un Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı.

30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

u, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti.

30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

Ancak David ın bu kadar değerli olduğundan habersizdi.

30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

olduğu tespit edilen üzerinde nadir bulunan elementlerin var olup olmadığı inceleme altına alındı.

30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

David, u satar satmaz kazandığı paranın bir kısmını üniversiteye bağışlayacağını ifade ediyor. (Hürriyet)

BİZE ULAŞIN