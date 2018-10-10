30 yıldır kapısının önünde olan taş... Gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü!

ABD'de bir çiftçinin 1988 yılından bu yana kapı tutacağı olarak kullandığı 10 kg'lik kayanın 100 bin dolar değerinde bir meteor olduğu ortaya çıktı. İlginç olay sosyal medyada konuşuldu. ABD'li çiftçi David Mazurek meteor parçalarının binlerce dolara satıldığı haberlerini gördükten sonra, 30 yıldır kapı tutacağı olarak kullandığı taşı incelenmesi için üniversiteye götürdü. Central Michigan Üniversitesi'nde jeolog olarak çalışan Mona Sirbescu, David'in getirdiği taşın çok özel bir parça olduğunu ifade etti. Uzmanlar, David'in bulduğu meteorun Michigan eyaletinde bugüne kadar keşfedilen en büyük altıncı meteor olduğunu açıkladı. Meteoru, 1988 yılında satın aldığı ahırda bulan David, ahırı satan çiftçinin, meteorun 1930'lu yıllarda arka bahçesine düştüğünü söylediğini belirtti. Ancak David taşın bu kadar değerli olduğundan habersizdi. Meteor olduğu tespit edilen kaya üzerinde nadir bulunan elementlerin var olup olmadığı inceleme altına alındı. David, meteoru satar satmaz kazandığı paranın bir kısmını üniversiteye bağışlayacağını ifade ediyor. (Hürriyet)