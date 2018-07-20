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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu

Armstrong'un 49 yıl önce 'a ayak basmasıyla başlayan devletler arası rekabeti, özel sektöre de yayılıyor.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 20.07.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 15:31
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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu
Amerikalı astronot Neil Armstrong'un 'a ayak basmasının üzerinden 49 yıl geçti. , bu tarihi adımdan sonra özel şirketlerin de katıldığı bir rekabet alanı haline geldi. ABD öncülüğündeki Batı bloku ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncülüğündeki Doğu bloku arasındaki 44 yıllık Soğuk Savaş boyunca en ilgi çekici mücadele uzayda yaşandı.
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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu
1940'ların sonlarına doğru ABD ile Sovyetler arasında nükleer silah yarışıyla başlan rekabet, kısa sürede yaşam tarzları, ekonomi politikaları, sanat, bilim ve teknoloji gibi hayatın her alanına yayıldı. Casusluk faaliyetlerinden Kore Savaşı’na, 1961'de Berlin Duvarı'nın inşa edilmesinden 1962’deki Küba krizine kadar iki büyük gücü karşı karşıya getiren çok sayıda kriz yaşandı.
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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu
ABD ile Sovyetler arasında 1950'lerde başlan rekabeti ise ABD’nin 20 Temmuz 1969’da Apollo 11 uzay mekiğiyle Ay’a insan göndermesine kadar sürdü.
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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu

Sputnik uydusu fitili ateşledi

Dünyanın ilgiyle izlediği rekabeti, 1957'de Sovyetler'in Sputnik 1 uydusunu Dünya'nın yörüngesine göndermesi ile başladı. Sputnik'in uza gönderilmesi, uzayın gelecekte bir keşif alanı olacağını tartışan ABD kamuoyunda şok etkisine neden oldu.

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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu
ABD topraklarından istihbarat toplanması endişesinin yanı sıra uyduyu a götüren R-7 balistik füzesinin ulaştığı menzil de ABD yönetiminde endişelere yol açtı. R-7 füzesi ulaştığı menzil ile Rusya’nın ABD topraklarına nükleer füze fırlatma kapasitesini gösteriyordu.
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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu

NASA: Soğuk Savaş kurumu

Rusya'nın bu başarısının ardından ABD de 1958'de Explorer I adlı ilk uydusunu Dünya'nın yörüngesine gönderdi. nı yıl dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower, Ulusal Havacılık ve Dairesi'ni (NASA) kurdu. Eisenhower, aynı zamanda NASA ile eş zamanlı çalışacak güvenlik merkezli bir uzay programı başlattı. Programı, varlığı 1990'ların başında ortaya çıkan ve Ulusal Keşif Ofisi olarak bilinen bir daire icra ediyordu. Bu daireyi ise ABD Kara Kuvvetleri ve Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yönetiyordu.

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49 yıl önce ’a ilk adımla başlayan yolculuğu
49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu

Uzaya giden ilk insan Rus Gagarin'di

Sovyetler Birliği, 1959'da Luna 2 adlı mekiğini 'a fırlattı. İnsansız mekiğin Ay'a ulaşmasının ABD'de neden olduğu şaşkınlık henüz bitmemişken Moskova, 1961'de de Vostok 1 aldı kapsüle benzer uzay mekiği ile kozmonot Yuri Gagarin'i Dünya'nın yörüngesine gönderdi. Aynı yıl NASA da Merkür Projesi kapsamında ürettiği mekiklerle önce maymunları daha sonra astronot Alan Shepard'ı uzaya gönderdi ancak Shepard Dünya'nın yörüngesine ulaşamadı. 1962'de astronot John Glenn, Dünya'nın yörüngesine erişen ilk Amerikalı oldu. Dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy, 1960'ların sonuna kadar Ay'a insan göndermeyi planladıklarını duyurdu.

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