49 yıl önce Ay’a ilk adımla başlayan uzay yolculuğu

Uzaya giden ilk insan Rus Gagarin'di
Sovyetler Birliği, 1959'da Luna 2 adlı uzay mekiğini Ay'a fırlattı. İnsansız mekiğin Ay'a ulaşmasının ABD'de neden olduğu şaşkınlık henüz bitmemişken Moskova, 1961'de de Vostok 1 aldı kapsüle benzer uzay mekiği ile kozmonot Yuri Gagarin'i Dünya'nın yörüngesine gönderdi. Aynı yıl NASA da Merkür Projesi kapsamında ürettiği mekiklerle önce maymunları daha sonra astronot Alan Shepard'ı uzaya gönderdi ancak Shepard Dünya'nın yörüngesine ulaşamadı. 1962'de astronot John Glenn, Dünya'nın yörüngesine erişen ilk Amerikalı oldu. Dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy, 1960'ların sonuna kadar Ay'a insan göndermeyi planladıklarını duyurdu.