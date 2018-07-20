Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)

Yakın geçmişte piyasa değeri anlamında ilk 700, 800 ve 900 milyar dolar barajını aşan firma olan Apple, 1 trilyon dolar için dişli bir rakiple yarışacak. ABD merkezli teknoloji devi 945 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi olma ünvanını koruyor. Online alışveriş devi Amazon ise bu hafta 902 milyar dolarlık değere ulaşarak Apple ile farkı kapatmaya başladı. 1 trilyon dolar değerine ulaşacak ilk şirketin hangisi olacağı merak konusu fakat yılın başındaki tabloya bakılırsa, Amazon geriden gelip Apple'ı geçebilir. Zira iki şirketin büyüme hızlarına bakıldığında Amazon'un tarihte 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olması hayli mümkün. İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında Amazon'un değeri 752 milyar dolarken Apple ise 893 milyar dolardı. Amazon bu hafta 902 milyar dolara ulaştı ve farkı hızla kapattı. JEFF BEZOS KİMDİR? Amazon'un hızlı değer artılı şirketin kurucusu ve başındaki isim olan Jeff Bezos'un servetini de hatırı sayılır derecede artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Bezos'un serveti 150 milyar doları aşmıştı. Peki kim bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en zengin insanının ilginç yaşam öyküsü... ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.