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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)

Yakın geçmişte piyasa değeri anlamında ilk 700, 800 ve 900 milyar dolar barajını aşan firma olan , 1 trilyon dolar için dişli bir rakiple yarışacak.

Giriş Tarihi: 20.07.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 18:09
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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
ABD merkezli teknoloji devi 945 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi olma ünvanını koruyor. Online alışveriş devi ise bu hafta 902 milyar dolarlık değere ulaşarak ile farkı kapatmaya başladı.
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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
1 trilyon dolar değerine ulaşacak ilk şirketin hangisi olacağı merak konusu fakat yılın başındaki tabloya bakılırsa, geriden gelip 'ı geçebilir.
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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Zira iki şirketin büyüme hızlarına bakıldığında 'un tarihte 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olması hayli mümkün.
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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında 'un değeri 752 milyar dolarken ise 893 milyar dolardı. Amazon bu hafta 902 milyar dolara ulaştı ve farkı hızla kapattı.
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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)

JEFF BEZOS KİMDİR?

'un hızlı değer artılı şirketin kurucusu ve başındaki isim olan Jeff Bezos'un servetini de hatırı sayılır derecede artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Bezos'un serveti 150 milyar doları aşmıştı. Peki kim bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en zengin insanının ilginç yaşam öyküsü...

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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.
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, 'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)
Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.
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