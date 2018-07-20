Amazon, Apple'ın hedefine göz koydu! (1 trilyon dolara ilk ulaşan...)

JEFF BEZOS KİMDİR?

Amazon'un hızlı değer artılı şirketin kurucusu ve başındaki isim olan Jeff Bezos'un servetini de hatırı sayılır derecede artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Bezos'un serveti 150 milyar doları aşmıştı. Peki kim bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en zengin insanının ilginç yaşam öyküsü...