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  • Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Android tabanlı akıllı telefonları baştan sona değiştirecek güncelleme geliyor. Fakat bu önemli güncelleme her akıllı telefona gelemeyecek. Kimi telefonlar bu güncellemeyi kullanamayacak. Peki sizin telefonunuz Android 10 güncellemesini alacak mı? İşte bu sorunun cevabı! Son yıllarda artık Android telefon denildiğinde akıllara sadece Samsung gelmiyor. Xiaomi, Huawei, Oppo, Meizu gibi Çinli markalar ve LG, Sony, Nokia gibi diğer markaların kullanıcıları da Android 10 güncellemesini merakla bekliyordu. Peki telefonları adeta baştan aşağı yenileyecek ve değiştirecek olan bu yeni güncelleme hangi akıllı telefonlara geliyor? İşte sizler için hazırladığımız tek tek Android 10 güncellemesi alacak telefonlar!

Giriş Tarihi: 03.01.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:41
Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar:

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Huawei P30 Pro

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Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Honor 20

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Sony Xperia XZ3

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

OPPO R17

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