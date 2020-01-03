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Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Android telefon kullananlar dikkat! Sizinki de aralarında olabilir

Android tabanlı akıllı telefonları baştan sona değiştirecek güncelleme geliyor. Fakat bu önemli güncelleme her akıllı telefona gelemeyecek. Kimi telefonlar bu güncellemeyi kullanamayacak. Peki sizin telefonunuz Android 10 güncellemesini alacak mı? İşte bu sorunun cevabı! Son yıllarda artık Android telefon denildiğinde akıllara sadece Samsung gelmiyor. Xiaomi, Huawei, Oppo, Meizu gibi Çinli markalar ve LG, Sony, Nokia gibi diğer markaların kullanıcıları da Android 10 güncellemesini merakla bekliyordu. Peki telefonları adeta baştan aşağı yenileyecek ve değiştirecek olan bu yeni güncelleme hangi akıllı telefonlara geliyor? İşte sizler için hazırladığımız tek tek Android 10 güncellemesi alacak telefonlar!