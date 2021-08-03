Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

Google geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği I/O 2021 konferansında Android 12'yi resmen tanıtmıştı. Android 12'de Material You adında yeni bir tasarım dili kullanılıyor. Yeni işletim sistemiyle birlikte her düğme, pencere eskisine göre daha büyük olacak. İyileştirilen animasyonlar, kullanıcı gizliliği ve güvenliği noktalarında yapılan geliştirmeler yeni işletim sisteminde yer alan yeniliklerden bazıları. Büyük yenilikler haricinde mesela URL'lerin daha kolay şekilde kopyalanması gibi ince yenilikler de Android 12'de bulunuyor. Şu an için beta aşamasında seyreden Android 12'nin hangi telefonlara geleceği merak ediliyor. Şirketlerin güncelleme politikaları ve açıklamalarına göre hazırlanan bir liste var. İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi...

Şimdiden belirtelim bu liste kesin değil. Telefonunuzun listede olmaması güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. Daha sonraki zamanlarda listede büyük değişikler olabilir.