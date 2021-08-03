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Haberler Galeri Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...
Giriş Tarihi: 03.08.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 15:22

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

Google'ın uzun zamandan beridir geliştirdiği Android 12, beta aşamasında test ediliyor. Birçok yeniliği içeriğinde barındıran yeni işletim sistemiyle birlikte Android telefonlar tepeden tırnağa değişecek. Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo, Asus ve daha birçok Android telefon üreticisi güncelleme için hazırlık yapıyor. Tüketiciler cihazlarına Android 12 güncellemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Google'ın Pixel serisi ve beta sürecinde teste dahil edilen birkaç model haricinde, Android 12 güncellemesini alacak telefonlar belli değil. Ancak internette sızıntı bir Android 12 güncellemesi dolaşıyor. Lafı daha fazla uzatmadan güncelleme listesinde neler olduğuna birlikte bakalım.

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

Google geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği I/O 2021 konferansında Android 12'yi resmen tanıtmıştı. Android 12'de Material You adında yeni bir tasarım dili kullanılıyor. Yeni işletim sistemiyle birlikte her düğme, pencere eskisine göre daha büyük olacak. İyileştirilen animasyonlar, kullanıcı gizliliği ve güvenliği noktalarında yapılan geliştirmeler yeni işletim sisteminde yer alan yeniliklerden bazıları. Büyük yenilikler haricinde mesela URL'lerin daha kolay şekilde kopyalanması gibi ince yenilikler de Android 12'de bulunuyor. Şu an için beta aşamasında seyreden Android 12'nin hangi telefonlara geleceği merak ediliyor. Şirketlerin güncelleme politikaları ve açıklamalarına göre hazırlanan bir liste var. İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi...

Şimdiden belirtelim bu liste kesin değil. Telefonunuzun listede olmaması güncelleme almayacağı anlamına gelmiyor. Daha sonraki zamanlarda listede büyük değişikler olabilir.

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

GOOGLE

Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Pixel 4
Pixel 4 XL
Pixel 4a
Pixel 4a (5G)
Pixel 5

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Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

SAMSUNG

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10e

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Realme, Nokia, Oppo ve diğerleri...

Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A12

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