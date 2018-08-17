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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!

Son si Android 9.0 Pie tanıtıldı ve yayınlanmaya başladı bile. İşte güncellemeyi alacak tüm cihazlar...

Giriş Tarihi: 17.08.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 20:59
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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!

Google bir süredir merakla beklenen yi yayınladı. 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda.

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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!
Peki 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

İşte Android 9 Pie si alması kesinleşen telefonların tam listesi...
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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!
Galaxy S9

Galaxy S9 Plus
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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!
Galaxy Note 9

Galaxy S8
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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!
Galaxy S8 Plus

Galaxy S8 Active

Galaxy Note 8
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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!
LG G7 ThinQ

LG V30
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9.0 Pie sini alacak telefonların tüm listesi!
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!
LG V20

LG G6
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