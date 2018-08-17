Android 9.0 Pie güncellemesini alacak telefonların tüm listesi!

Son Android güncellemesi Android 9.0 Pie tanıtıldı ve yayınlanmaya başladı bile. İşte güncellemeyi alacak tüm cihazlar... Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda. Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek? İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi... Galaxy S9 Galaxy S9 Plus Galaxy Note 9 Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Galaxy S8 Active Galaxy Note 8 LG G7 ThinQ LG V30 LG V20 LG G6