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Giriş Tarihi: 05.08.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 14:45

Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Android işletim sistemi ve Android kullanıcıları siber suçluların ana hedeflerinden biri. Geçmiş dönemde Android cephesinde zararlı yazılımlar tespit edilmişti. Şimdi bunların arasında Türkçe akbaba anlamına gelen Vultur isimli yeni bir trojan katıldı. Vultur, kullanıcı bilgisi, şifreler, bankacılık bilgileri, internet geçmişi, sosyal medyadaki eylemler dahil olmak üzere neredeyse tüm detayları kaydediyor ve çalıyor. Uzmanları kullanıcıları uyardı!

Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Yeni bir güvenlik raporu yayınlandı. Raporda yer alanlara göre Vultur isimli bir truva atı bulaştığı Android cihazdaki neredeyse birçok eylemi kaydediyor. Kullandığı yönteme gelirsek Vultur, diğer bankacılık truvalarından farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Yazılım, oturum açma kimlik bilgilerini ekran kaydı ve tuş kaydedici özelliğiyle ele geçiriyor. Çevrim içi bankacılık ve sosyal medya hesaplarınız da dahil gerçek web sitelerine giriş yapacaksınız. Ama Vultur, ekrana dokunduğunuz ve yazdığınız her şeyi kaydederek mağduriyetlere yol açıyor.

Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Threat Fabric araştırmacıları, Vultur'u ilk olarak Mart ayının sonlarında keşfetti. Uzmanlar Vultur'ın VNC teknolojisini kullandığını belirtti. Rapora göre Vultur, Google Play Store'daki Protection Guard uygulaması altında dağıtılıyor.

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Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Üstelik uygulama, kendisini Android kullanıcılarının banka ve sosyal medya hesaplarının güvenliğini korumaya yardımcı olarak gösteriyor. Raporun ardından uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı.

Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Threat Fabric araştırmacıları, açıklamada şöyle dedi: "Mart 2021'in sonlarında, VNC aracılığıyla kurbanlarının cihazında tam görünürlük elde etmesi sebebiyle Vultur adını verdiğimiz yeni bir RAT kötü amaçlı yazılımı tespit ettik. İlk kez, oturum açma kimlik bilgilerini otomatik ve ölçeklenebilir bir şekilde toplamak için ana strateji olarak ekran kaydı ve tuş günlüğüne sahip bir Android bankacılık truva atı görüyoruz."

Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Ayrıca uzmanlar, Vultur tarafından hedeflenen uygulamaların bir listesini de buldu. Birçoğu İtalya, Avustralya ve İspanya'da bulunuyor.

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