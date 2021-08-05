Android kullanıcıları aman dikkat! Yeni zararlı yazılım değerli bilgilerinizi kaydediyor

Yeni bir güvenlik raporu yayınlandı. Raporda yer alanlara göre Vultur isimli bir truva atı bulaştığı Android cihazdaki neredeyse birçok eylemi kaydediyor. Kullandığı yönteme gelirsek Vultur, diğer bankacılık truvalarından farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Yazılım, oturum açma kimlik bilgilerini ekran kaydı ve tuş kaydedici özelliğiyle ele geçiriyor. Çevrim içi bankacılık ve sosyal medya hesaplarınız da dahil gerçek web sitelerine giriş yapacaksınız. Ama Vultur, ekrana dokunduğunuz ve yazdığınız her şeyi kaydederek mağduriyetlere yol açıyor.