Android kullanıcıları dikkat: Büyük güvenlik açığı!

Milyonlarca Android kullanıcısını ilgilendiren bir güveniik açığı keşfedildi. Eğer siz de bir Android kullanıcısıysanız haberimizi dikkatli okumanızda fayda var. Android güvenlik açığı haberleri, her yeni sürümle beraber teknoloji gündemini meşgul ediyor. Artık alıştığımız bu açık haberleri bu sefer neredeyse bütün Android kullanıcılarını ilgilendiren bir boyutta. Shiftdelete'in haberine göre yapılan bir araştırma raporuna göre Android kullanıcılarının canını fena halde sıkacak yeni bir açık bulundu. TEHDİDİN BOYUTU NE? Şu an için Android Pie kullananlar dışında tüm Android ekosistemi bu açık nedeniyle tehlike altında. Bildiğiniz gibi Android, Lolipop sürümünden beri bağlandığınız ağların şifrelerini görmenize ve paylaşmanıza izin vermiyor. Ancak bu güvenlik açığı, uygulamaların sistem yayınlarında bulunan bilgileri, izin almadan erişim elde edebilmesine neden oluyor. Sistem yayınlarında bulunan bu bilgiler, cihaz tarafından kullanılan Wi-Fi şebekesinin adını, BSSID‘yi, cihazın MAC adresini, DNS sunucu bilgilerini ve yerel IP adresleri gibi önemli bilgileri içeriyor. Peki ama bunlara erişmesi tam olarak ne anlama geliyor? Burada özellikle kötü amaçlı yazılımlar devreye giriyor. Bu yazılımları kontrol edenler bu açık yoluyla bağlandığınız tüm ağların bilgilerine erişebiliyorlar. Bu yolla telefonunuzu izlemek de mümkün. Tabii ki bu bilgilere erişmek kolay değil. Dediğimiz gibi Lolipop ve üstü Android sürümlerinde bu bilgilere erişmek mümkün değil diye biliyorduk. Ancak bu açık sonrası bir uygulamanın sadece Wi-Fi sinyallerini takip ederek bir şekilde bu bilgilere erişebileceği ortaya çıkmış oldu.