Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

Safkan Android işletim sistemine sahip olan Google'ın telefonları Pixel ailesi Android 10 güncellemesini ilk alan modeller oldu. Daha sonra birkaç telefon modeli için Android 10 çıktı. Sonuç olarak piyasada bulunan farklı markalara ait olan telefonların kendilerine ait özel arayüzleri ve yazılımsal bazı ekstra özellikleri var. Android telefon üreticileri de, arayüzlerini ve özellikleri yeni işletim sistemine adapte etmek için güncelleme üstünde çalışıyor. Bu yüzden Android 10 daha tüm telefonlara gelmiş değil. Birçok insan kendi telefonuna Android 10'un gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte yeni Android işletim sistemi güncellemesini alacak olan telefon modelleri...