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  • Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

, 3 Eylül'de 10 güncellemesini yayınladı. Karanlık mod özelliğinden gizlilikteki yeniliğe kadar birçok yeni yeteneği barındıran Android 10, en başta Google Pixel serisi telefonlara geldi. Daha sonra birkaç telefon modeline daha geldi. Fakat Samsung, Xiaomi, Huawei, , Oppo, Nokia, Asus, Sony ve daha birçok Android telefon üreticisi, Android 10 güncellemesi üstünde çalışıyor. Kullanıcılar hangi telefonlara Android 10'un geleceğini merak ediyor ve internetten araştırıyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? O zaman bu listeyi hemen kontrol edin!

Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:05
Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

Safkan işletim sistemine sahip olan 'ın telefonları Pixel ailesi Android 10 güncellemesini ilk alan modeller oldu. Daha sonra birkaç telefon modeli için Android 10 çıktı. Sonuç olarak piyasada bulunan farklı markalara ait olan telefonların kendilerine ait özel arayüzleri ve yazılımsal bazı ekstra özellikleri var. Android telefon üreticileri de, arayüzlerini ve özellikleri yeni işletim sistemine adapte etmek için üstünde çalışıyor. Bu yüzden Android 10 daha tüm telefonlara gelmiş değil. Birçok insan kendi telefonuna Android 10'un gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte yeni Android işletim sistemi güncellemesini alacak olan telefon modelleri...

Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

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Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

Honor 20

Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

Mix 3 5G

Android telefon sahipleri dikkat! Milyonlarca telefon baştan aşağı değişecek! Android 10 güncellemesi alacak modeller...

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