Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

TELEFONUMU BUL ÖZELLİĞİ



Bu özelliğin sadece iPhone'a özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. FMIP teknolojisi denilen bu teknoloji sayesinde telefonunuzda Ayarlar'a girdikten sonra Güvenlik & Konum sekmesine gidin ve Cihazımı Bul özelliğini aktif edin. Telefonunuzda kayıtlı Google hesabını, herhangi bir bilgisayardan açarak Google'a 'Cihazımı Bul' yazarsanız telefonunuzun konumunu bulabilir ya da telefonunuzu çaldırabilirsiniz.