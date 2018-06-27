Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

Android akıllı telefonlarda teknik özelliklerin dışında birçok hizmet ve servis bulunuyor. İşte bunlar arasında hayat kurtaran en iyi özellikler... İşte Android telefonlarda hayat kurtaran o özellikler... TELEFONUMU BUL ÖZELLİĞİ Bu özelliğin sadece iPhone'a özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. FMIP teknolojisi denilen bu teknoloji sayesinde telefonunuzda Ayarlar'a girdikten sonra Güvenlik & Konum sekmesine gidin ve Cihazımı Bul özelliğini aktif edin. Telefonunuzda kayıtlı Google hesabını, herhangi bir bilgisayardan açarak Google'a 'Cihazımı Bul' yazarsanız telefonunuzun konumunu bulabilir ya da telefonunuzu çaldırabilirsiniz. HIZLI AYARLAR SEKMESİNİ DEĞİŞTİRİN Telefonunuzun bildirim panelinde Wi-Fi ve parlaklık gibi birçok ayar bulunuyor. Bu sekmeyi özelleştirmek için tek yapmanız gereken şey bildirim çubuğunu çift parmakla çekmek olacak. YENİ UYGULAMALARDAN KISAYOL OLUŞMASIN Eğer siz de yeni yüklediğiniz uygulamaların kısayol oluşturmasından şikayetçiyseniz basit bir ayar ile bunun önüne geçebilirsiniz. Ana ekranınızda herhangi bir boş alana basılı tutun. Ana ekran ayarlarına gittikten sonra 'Ev Ekranına Kısayol Ekle' seçeneğini kapatabilirsiniz. TELEFONUNUZU HARİCİ EKRANA YANSITIN Bu özellik sayesinde, Chromecast destekli bir akıllı cihazınız varsa, ayarlar sekmesinden 'Bağlı Cihazlar' sekmesine giderek 'Yayınla' diyebilirsiniz, bu sayede akıllı telefonunuzu harici ekranda görüntüleyebilirsiniz. PİL KULLANIMINI ÖZELLEŞTİRİN Akıllı telefonlar gelişse de batarya ömrü hala büyük bir sorun oluşturuyor. Ayarlar sekmesinden Pil kısmına tıklayın. Pil Optimizasyonu kısmından iyileştirme seçeneğini pasif hale getirin. Bu sayede e-postalarınızın ve bildirimlerinizin görülmemesi durumunun önüne geçersiniz. ACİL DURUMLAR İÇİN BİLGİLER Ayarlardan Kullanıcılar ve Hesaplar sekmesine girerek, Acil Durum Bilgileri sekmesine girin. Buradan detaylı bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Yarın ne olacağı bilinmez bu nedenle acil durumda aranacak kişiler gibi bilgileri doldurmak oldukça iyi olacaktır.