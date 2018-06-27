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telefonların hayat kurtaran özelikleri

akıllı telefonlarda teknik özelliklerin dışında birçok hizmet ve servis bulunuyor. İşte bunlar arasında hayat kurtaran en iyi özellikler...

Giriş Tarihi: 27.06.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 19:27
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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

İşte telefonlarda hayat kurtaran o özellikler...

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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

TELEFONUMU BUL ÖZELLİĞİ

Bu özelliğin sadece iPhone'a özel olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. FMIP teknolojisi denilen bu teknoloji sayesinde telefonunuzda Ayarlar'a girdikten sonra Güvenlik & Konum sekmesine gidin ve Cihazımı Bul özelliğini aktif edin. Telefonunuzda kayıtlı Google hesabını, herhangi bir bilgisayardan açarak Google'a 'Cihazımı Bul' yazarsanız telefonunuzun konumunu bulabilir ya da telefonunuzu çaldırabilirsiniz.

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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

HIZLI AYARLAR SEKMESİNİ DEĞİŞTİRİN

Telefonunuzun bildirim panelinde Wi-Fi ve parlaklık gibi birçok ayar bulunuyor. Bu sekmeyi özelleştirmek için tek yapmanız gereken şey bildirim çubuğunu çift parmakla çekmek olacak.

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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

YENİ UYGULAMALARDAN KISAYOL OLUŞMASIN

Eğer siz de yeni yüklediğiniz uygulamaların kısayol oluşturmasından şikayetçiyseniz basit bir ayar ile bunun önüne geçebilirsiniz. Ana ekranınızda herhangi bir boş alana basılı tutun. Ana ekran ayarlarına gittikten sonra 'Ev Ekranına Kısayol Ekle' seçeneğini kapatabilirsiniz.

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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

TELEFONUNUZU HARİCİ EKRANA YANSITIN

Bu özellik sayesinde, Chromecast destekli bir akıllı cihazınız varsa, ayarlar sekmesinden 'Bağlı Cihazlar' sekmesine giderek 'Yayınla' diyebilirsiniz, bu sayede akıllı telefonunuzu harici ekranda görüntüleyebilirsiniz.

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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

PİL KULLANIMINI ÖZELLEŞTİRİN

Akıllı telefonlar gelişse de batarya ömrü hala büyük bir sorun oluşturuyor. Ayarlar sekmesinden Pil kısmına tıklayın. Pil Optimizasyonu kısmından iyileştirme seçeneğini pasif hale getirin. Bu sayede e-postalarınızın ve bildirimlerinizin görülmemesi durumunun önüne geçersiniz.

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telefonların hayat kurtaran özelikleri
Android telefonların hayat kurtaran özelikleri

ACİL DURUMLAR İÇİN BİLGİLER

Ayarlardan Kullanıcılar ve Hesaplar sekmesine girerek, Acil Durum Bilgileri sekmesine girin. Buradan detaylı bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Yarın ne olacağı bilinmez bu nedenle acil durumda aranacak kişiler gibi bilgileri doldurmak oldukça iyi olacaktır.

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