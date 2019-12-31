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  • Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

'da piramitler olduğuna dair iddialar daha önce çok defa söylendi. Varlığı bir türlü kanıtlanamayan bu piramitler birçok filme ve hikayeye konu oldu. Son günlerde rivayeti yeniden alevlendi. Sosyal medyada esrarengiz Antarktika piramitlerden söz ediliyor. Peki bu iddiaları nereden çıktı? Gerçekten var olabilirler mi?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:15
Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

Yıllar yılı 'da, Mısır'daki veya Güney Amerika'daki gibi piramitler olduğu ileri sürülür. Güya söz konusu bu piramitler uzaylılar veya Atlantisliler tarafından inşa edilmiş.

Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

UFO uzmanları, komplo teorisyenleri ise piramitlerin çoktan keşfedildiğini, ancak açıklanmadığını iddia ediyor. Sözde piramitlerde insanlık tarihiyle ilgili çok çok önemli sırlar varmış.

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Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

Çok uçuk iddialar ortalıkta dönüyor. Piramitlerde uzaylılara ait kalıntılar bulunmuş. Uzaylılara ait teknolojiler güya inceleniyormuş. Bu tarz hikayeler internette dolanıp duruyor.

Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

İşin aslı tabii ki farklı.

Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

'daki efsanesi buzul ve soğuk içine gömülmüş dağ zirvesinden dolayı kaynaklanıyor. Evet, piramit dedikleri gerçekte bir dağ.

Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

Antartika'daki ilk yani dağ, 1910-1913 yılları arasında İngilizler tarafından keşfedildi. Daha sonra "Piramit" adıyla dünyadaki her insandan gizli tutuldu ve bu alanın her jeolojik araştırmasında bu ad kullanıldı.

Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi

Zaman içinde bu durum söylentilere yol açtı. Bu söylentiler dallanıp budaklandı, tek , birden fazla piramite dönüştü. Yapıların arkasında Atlantislilerin, uzaylıların olduğu ileri sürüldü.

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