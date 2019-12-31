Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi
Antarktika'da piramitler mi var? Bilim dünyasından açıklama geldi
Antarktika'da piramitler olduğuna dair iddialar daha önce çok defa söylendi. Varlığı bir türlü kanıtlanamayan bu piramitler birçok filme ve hikayeye konu oldu. Son günlerde piramit rivayeti yeniden alevlendi. Sosyal medyada esrarengiz Antarktika piramitlerden söz ediliyor. Peki bu iddiaları nereden çıktı? Gerçekten var olabilirler mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2019
15:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
15:15
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