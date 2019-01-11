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  • Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

'ın kablosuz kulaklıklarının sizin gizli görüşmelerinizi dinleyip arkadaşınızın kulağına fısıldayabildiğini biliyor muydunuz? Apple'ın kablosuz kulaklıkları meğer gizliden gizliye bakın neler yapıyormuş neler!

Giriş Tarihi: 11.01.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 10:06
Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

, geçtiğimiz aylarda iOS 12 güncellemesiyle birlikte için Live Listen yani özelliğini kullanıcılarına sundu.

Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

Bu özellik sayesinde işitme engelliler 'larını mikrofon olarak kullanarak sesleri daha iyi duyabiliyor.

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Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

Ancak bu özelliğin kötü amaçla da kullanılabildiği ortaya çıktı.

Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

Bir kullanıcı 'unu bir odaya bıraktığında bu özellik açık olduğu taktirde o odadaki her konuşmayı kulaklığıyla duyabiliyor.

Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

Bu özelliği açmak için kullanıcılar 'unda şu yolu izliyor:

Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

Canlı Dinleme'yi kullanmak için 'ne eklemeniz gerekir:

Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

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