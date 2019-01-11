Apple AirPods'lar sesinizi gizliden gizliye dinliyor! Öğrenenleri şaşkına çevirdi

Apple'ın kablosuz kulaklıklarının sizin gizli görüşmelerinizi dinleyip arkadaşınızın kulağına fısıldayabildiğini biliyor muydunuz? Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods meğer gizliden gizliye bakın neler yapıyormuş neler! Apple, geçtiğimiz aylarda iOS 12 güncellemesiyle birlikte AirPods için Live Listen yani Canlı Dinle özelliğini kullanıcılarına sundu. Bu özellik sayesinde işitme engelliler iPhone'larını mikrofon olarak kullanarak sesleri daha iyi duyabiliyor. Ancak bu özelliğin kötü amaçla da kullanılabildiği ortaya çıktı. Bir kullanıcı iPhone'unu bir odaya bıraktığında bu özellik açık olduğu taktirde o odadaki her konuşmayı kulaklığıyla duyabiliyor. Bu özelliği açmak için kullanıcılar iPhone'unda şu yolu izliyor: Canlı Dinleme'yi kullanmak için Denetim Merkezi'ne eklemeniz gerekir: Ayarlar > Denetim Merkezi'ne gidin.