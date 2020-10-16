Apple iPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

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AppleiPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı
Geçtiğimiz gün Apple düzenlediği basın toplantısında yeni nesil iPhone ailesini tanıttı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max resmen açıklandı. iPhone X'ten beridir en büyük tasarım değişikliğine sahip yeni iPhone'ların kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yok. Bu durum tepki çekti, ancak Apple yeni stratejisi bir ülkede işe yaramadı. Neden mi? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 16.10.2020
12:59
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
13:00
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