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12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

Geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında yeni nesil ailesini tanıttı. mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max resmen açıklandı. iPhone X'ten beridir en büyük tasarım değişikliğine sahip yeni iPhone'ların kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yok. Bu durum tepki çekti, ancak Apple yeni stratejisi bir ülkede işe yaramadı. Neden mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 13:00
Apple iPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

ABD merkezli teknoloji şirketi 'ın yeni modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.

Apple iPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu.

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Apple iPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

Başka bir deyişle 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.

Apple iPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

Ancak 'ın bu kararı Fransa için geçerli olmayacak. Zira ülkede yürürlükte olan bir yasa şirketin kutuda kulaklığa yer vermesini zorunlu kılıyor.

Apple iPhone 12'nin kutusuna kulaklık koyacak! Apple'ın taktiği o ülkede işe yaramadı

Bu nedenle Fransa'da sattığı 12 serisinde şarj adaptörüne yer vermese de EarPods kulaklığa yer vermek zorunda kalacak.

(NTV)

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