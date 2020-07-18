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yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

Geçtiğimiz günlerde ve iPad'lerde yaşanan uygulamaların çökmesi sorunu oldukça konuşulmuştu. bu problemi düzeltti. Teknoloji devi diğer yandan iPhone 12'nin üretim ve iOS 14'ün de beta süreci üstüne yoğunlaşmış durumda. Apple bu hareketlilik içindeyken Asya pasifik bölgesindeki en büyük mağazasını 'in başkenti Pekin'de açtı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 10:32
Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

ABD merkezli teknoloji şirketi New York'tan sonra ikinci amiral gemisi mağazasını 'in başkenti Pekin'de açtı.

Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

Cuma günü açılan mağaza corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen uzun kuyrukların ulaşmasına neden oldu.

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Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

Şirket mağazaya girmek için maske takmayı zorunlu tuttu.

Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

Ancak basınını tarafından yayınlanan karelerde pek çok kişinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

Pekin'in Chaoyang bölgesinde açılan mağazanın şirketin aynı bölgede daha önce hizmete açtığı Store'dan iki kat daha büyük olduğu bilgisine yer verildi.

Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu

Aynı haberlere göre, söz konusu mağaza 'ın Asya Pasifik bölgesindeki en büyük mağazası oldu. (NTV)

Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu
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