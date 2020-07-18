HaberlerGaleriApple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu
Apple yeni mağazasını açtı! Corona virüsüne rağmen uzun kuyruklar oluştu
Geçtiğimiz günlerde iPhone ve iPad'lerde yaşanan uygulamaların çökmesi sorunu oldukça konuşulmuştu. Apple bu problemi düzeltti. Teknoloji devi diğer yandan iPhone 12'nin üretim ve iOS 14'ün de beta süreci üstüne yoğunlaşmış durumda. Apple bu hareketlilik içindeyken Asya pasifik bölgesindeki en büyük mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.
Giriş Tarihi: 18.07.2020
10:21
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
10:32
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