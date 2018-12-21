Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

Apple'dan milyonlarca kullanıcısını çok yakından ilgilendiren flaş bir açıklama geldi. Apple, satışa sunduğu cihazlar içerisinde bir modelin 'sorunlu' olduğunu kabul etti, kullanıcılara 14 gün süre verdi. Bir süredir kullanıcıların şikayet ettiği bazı Apple cihazlarının 'bükülme' sorunu yaşaması, teknoloji devini harekete geçirdi. Apple'a bir süredir iPad Pro'larla ilgili şikayet geliyor. Şikayetlerin odak noktası ise henüz teslim aldıkları cihazların bükülmüş halde kendilerine teslim edilmesi. Bazı müşterilerin şikayetlerine göre, Apple cihazları kargolarken dikkatli davranmıyor ve bu yüzden taşıma esnasında iPad'lerin kasası bükülüyor. Dünya devi söz konusu gelişme hakkında ilk kez açıklama yaparak durum hakkında müşterilerini bilgilendirdi. Birçok kullanıcının etkilendiği bu olayla ilgili yapılan suçlamaya cevap veren şirket, kargoların ince bir koruma ile yollandığını kabul etti. Ama Apple'a göre yamulmaların sebebi bu değil.