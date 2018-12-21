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  • Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

Giriş Tarihi: 21.12.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 08:04
Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

'dan milyonlarca kullanıcısını çok yakından ilgilendiren flaş bir açıklama geldi.

Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

, satışa sunduğu cihazlar içerisinde bir modelin 'sorunlu' olduğunu kabul etti, kullanıcılara 14 gün süre verdi.

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Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

Bir süredir kullanıcıların şikayet ettiği bazı cihazlarının 'bükülme' sorunu yaşaması, teknoloji devini harekete geçirdi.

Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

'a bir süredir iPad Pro'larla ilgili şikayet geliyor. Şikayetlerin odak noktası ise henüz teslim aldıkları cihazların bükülmüş halde kendilerine teslim edilmesi.

Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

Bazı müşterilerin şikayetlerine göre, cihazları kargolarken dikkatli davranmıyor ve bu yüzden taşıma esnasında iPad'lerin kasası bükülüyor.

Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

Dünya devi söz konusu gelişme hakkında ilk kez açıklama yaparak durum hakkında müşterilerini bilgilendirdi.

Apple'dan flaş açıklama: 14 gününüz var, değiştirin!

Birçok kullanıcının etkilendiği bu olayla ilgili yapılan suçlamaya cevap veren şirket, kargoların ince bir koruma ile yollandığını kabul etti. Ama 'a göre yamulmaların sebebi bu değil.

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