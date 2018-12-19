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'dan 'lar için müjdesi

12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni güncelleme ile neler değişecek? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi modelleri alabilecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 21:17
Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi
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Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

ABD merkezli teknoloji devi 'ın dağıtmaya başladığı 12.1.2 güncellemesi, 'deki kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

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Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

Zira söz konusu güncelleme ile ülkemizde yeni modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor.

Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

Ayrıca yaklaşık 100 MB boyutundaki güncelleme ile eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

Peki 12.1.2 güncellemesini hangi modelleri alabilecek?

Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi...

Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

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