Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni güncelleme ile neler değişecek? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte bilmeniz gereken her şey... ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dağıtmaya başladığı iOS 12.1.2 güncellemesi, Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Zira söz konusu güncelleme ile ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor. Ayrıca yaklaşık 100 MB boyutundaki güncelleme ile eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Peki iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi... iPhone SE