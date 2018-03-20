Aston Martin, Lagonda Vision Concept ile dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. 640 km yol yapabildiği söylenen konsept otomobil ne zaman piyasaya sürülecek? İngiliz otomobil firması, gelecek çizgisini yansıtan yeni Lagonda Vision Concept modelini geçtiğimiz günlerde düzenlenen 88. Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Markanın, Dünyanın sıfır emisyonlu ilk lüks sedan'ı olarak tanımladığı Lagonda tamamen elektrikli. Ön bölümünde motor bulunmayan ve batarları zemine yerleştirilmiş olan Lagonda'da geriye kalan alanın tamamen yolcular için tasarlandığı belirtiliyor. Lagonda Vision Concept, katı hal bataryaları ile 640 kilometre yol yapabilecek.