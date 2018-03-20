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, ile dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. 640 km yol yapabildiği söylenen ne zaman piyasaya sürülecek?

Giriş Tarihi: 20.03.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 14:05
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Aston Martin Lagonda Vision Concept

İngiliz firması, gelecek çizgisini yansıtan yeni modelini geçtiğimiz günlerde düzenlenen 88. 'nda tanıtmıştı.

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Aston Martin Lagonda Vision Concept

Markanın, "Dünyanın sıfır emisyonlu ilk lüks sedan"'ı olarak tanımladığı Lagonda tamamen elektrikli.

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Aston Martin Lagonda Vision Concept
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Aston Martin Lagonda Vision Concept

Ön bölümünde motor bulunmayan ve batarları zemine yerleştirilmiş olan Lagonda'da geriye kalan alanın tamamen yolcular için tasarlandığı belirtiliyor.

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Aston Martin Lagonda Vision Concept
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Aston Martin Lagonda Vision Concept

, katı hal bataryaları ile 640 kilometre yol yapabilecek.

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Aston Martin Lagonda Vision Concept
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