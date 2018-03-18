Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti

Dünyanın en ünlü kahini olan Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor.