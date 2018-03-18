Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti

Dünyanın en ünlü kahini olan Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor. Dünyanın en ünlü kahini olan Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor. 11 Eylül, Brexit ve dünya gündemine damga vuran birçok olayla ilgili kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın 2018 ile ilgili bu kehaneti daha önce hiçbir yerde bahsedilmemişti. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga Bulgaristan'da yaşamış çok ünlü bir kahin olarak bilinir. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti. Baba Vanga'nın 1979'da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre Vanga, 1979'da Rus yazar Valentin Sidorov ile buluştu. Vanga bu görüşmede, Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği iddia edildi. Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.