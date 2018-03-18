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'nın 2018 için bilinmeyen i

Dünyanın en ünlü kahini olan Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 21:18
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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti

Dünyanın en ünlü kahini olan 'nın 2018 için bilinmeyen bir i ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor.

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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti
11 Eylül, Brexit ve dünya gündemine damga vuran birçok olayla ilgili lerde bulunan 'nın 2018 ile ilgili bu kehaneti daha önce hiçbir yerde bahsedilmemişti.
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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti
Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Bulgaristan'da yaşamış çok ünlü bir kahin olarak bilinir.
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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti
1996 yılında hayatını kaybeden , 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti.
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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti
'nın 1979'da yaptığı bir herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre Vanga, 1979'da Rus yazar Valentin Sidorov ile buluştu.
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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti
Vanga bu görüşmede, "Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği iddia edildi.
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'nın 2018 için bilinmeyen i
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen kehaneti
Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.
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