Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

Akıllı telefonlar günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi uygulamalar vazgeçilmezimiz oldu. İnsanların birçoğunun elinden hiç düşürmediği akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte bazı sorunlar da yaratabiliyor. Örneğin, şarjı hızlı biten bir telefona sahip kişi, daima yanında şarj aleti ve powerbank olarak adlandırılan harici güç kaynağı taşımak zorunda kalıyor. Günlük hayatta kullandığımız önemli uygulamalardan olan Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter'ı kullanım tarzımız da akıllı telefonumuzun pil ömrüne oldukça büyük etki ediyor.