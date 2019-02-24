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Başta Facebook ve ... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

Akıllı telefonlar günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle , Facebook, ve Twitter gibi uygulamalar vazgeçilmezimiz oldu. İnsanların birçoğunun elinden hiç düşürmediği akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte bazı sorunlar da yaratabiliyor. Örneğin, şarjı hızlı biten bir telefona sahip kişi, daima yanında şarj aleti ve powerbank olarak adlandırılan harici güç kaynağı taşımak zorunda kalıyor. Günlük hayatta kullandığımız önemli uygulamalardan olan Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter'ı kullanım tarzımız da akıllı telefonumuzun pil ömrüne oldukça büyük etki ediyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 12:28
Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

İşte telefonu açtığınızda kimisi 'arkadan arkadan' telefonunuzun pilini emen o uygulamalar...

Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

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Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

Facebook

Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

Netflix

Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

Snapchat

Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...
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Başta Instagram Facebook ve Whatsapp... Telefon sahipleri dikkat! Bu uygulamalar telefonunuzu sömürüyor...

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