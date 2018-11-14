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parçalarından altın çıkardı! ...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:00
Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

Eskiyen parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülere bakın! İşte bilgisayarın içinden adım adım altınçıkarılış anı... Ancak uyarıyoruz; kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

Gördüğünüz bu eski parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

İşte adım adım parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...
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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...
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