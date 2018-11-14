Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İnanamayacaksınız...

Eskiyen bilgisayar parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülere bakın! İşte bilgisayarın içinden adım adım altınçıkarılış anı... Ancak uyarıyoruz; kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın. Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor! İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler... Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor. Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.