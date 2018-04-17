Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti

NTV'ye göre uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2018 GE3'ün Dünya'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor. Zira en son bu büyükl��kte bir asteroid gezegenimize 1930 yılında bu kadar yaklaşmıştı.