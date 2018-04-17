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Bilim adamları i saatler kala fark etti

'ya doğru gelen 110 metre çapındaki son anda fark edildi ve neyse ki teğet geçti.

Giriş Tarihi: 17.04.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 23:27
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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti
'2018 GE3' adı verilen gezegenimizin 120 bin mil (193 bin km) yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti. Gök bilimciler 110 metre çapındaki asteroidi gezegenimizi tağet geçmeden birkaç saat önce saptayabildi.
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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti

NTV'ye göre uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2018 GE3'ün 'ya yakınlığı oldukça tehlikeli olarak adlandırılıyor. Zira en son bu büyükl��kte bir gezegenimize 1930 yılında bu kadar yaklaşmıştı.

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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti
bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Astronomlar, asteroidin bir yerleşim birimine isabet etmesi durumunda o kenti haritadan silebileceğini belkirtiyor.
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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti
Peki gezegenimiz olası bir çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?
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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti
Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.
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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
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Bilim adamları i saatler kala fark etti
Bilim adamları asteroidi saatler kala fark etti
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir e müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
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