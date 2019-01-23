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uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

Akıllı telefonların yapımında kullanılan elementlerin hızla azaldığını belirten yakın gelecekte bu durumun üretimi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 12:40
Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

Akıllanan cihazlar kervanının belki de hayatımıza en çok etki edeni olan akıllı telefonlar için ilginç bir uyarı geldi.

Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

akıllı telefonlar için gerekli olan element ve maddelerin hızla azaldığı uyarısında bulundu.

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Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

Hızla azalan 90 elementten 30'unun akıllı telefonlarda kullanıldığının altını çizen araştırmacılar bu 30 element içinde galyum, arsenik, itriyum ve gümüşün bulunduğunu belirtti.

Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

Bilim insanlarına göre, tükenmedeki aslan payı hızlı tüketime ait. Zira sadece Avrupa'da her yıl 10 milyon telefon eskidiği gerekçesiyle başka bir model ile değiştiriliyor.

Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

AKILLI TELEFONLARIN EVRİMİ

Akıllı telefonlar 22 yaşında! Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cihazlar yüz milyonlarca insanın cebinde. Artık onların varlığı günlük rutinimizin bir parçası.

Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

İLK AKILLI TELEFON

Tarihin ilk akıllı telefonu 900 Communicator, 15 Ağustos 1996'da piyasaya çıktı. Kişisel bilgisayarların birçok özelliğine sahipti. Ofis yazılımı ve web tarayıcı yüklü cihaz, faks da çekebiliyordu. Fiyatı 800 dolardı.

Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

Akıllı telefonlarına artık 'telefon' demeye dilimiz varmıyor. Birer internet ve multimedya terminali haline gelen bu cihazların ataları cep telefonları da en az onlar kadar hayatımızın içindeydiler.

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