Bilim insanları uyardı! Bu durum akıllı telefonların...

Akıllı telefonların yapımında kullanılan elementlerin hızla azaldığını belirten bilim insanları yakın gelecekte bu durumun üretimi etkileyebileceği uyarısında bulundu. Akıllanan cihazlar kervanının belki de hayatımıza en çok etki edeni olan akıllı telefonlar için ilginç bir uyarı geldi. Bilim insanları akıllı telefonlar için gerekli olan element ve maddelerin hızla azaldığı uyarısında bulundu. Hızla azalan 90 elementten 30'unun akıllı telefonlarda kullanıldığının altını çizen araştırmacılar bu 30 element içinde galyum, arsenik, itriyum ve gümüşün bulunduğunu belirtti. Bilim insanlarına göre, tükenmedeki aslan payı hızlı tüketime ait. Zira sadece Avrupa'da her yıl 10 milyon telefon eskidiği gerekçesiyle başka bir model ile değiştiriliyor. AKILLI TELEFONLARIN EVRİMİ Akıllı telefonlar 22 yaşında! Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cihazlar yüz milyonlarca insanın cebinde. Artık onların varlığı günlük rutinimizin bir parçası. İLK AKILLI TELEFON Tarihin ilk akıllı telefonu Nokia 900 Communicator, 15 Ağustos 1996'da piyasaya çıktı. Kişisel bilgisayarların birçok özelliğine sahipti. Ofis yazılımı ve web tarayıcı yüklü cihaz, faks da çekebiliyordu. Fiyatı 800 dolardı. Akıllı telefonlarına artık 'telefon' demeye dilimiz varmıyor. Birer internet ve multimedya terminali haline gelen bu cihazların ataları cep telefonları da en az onlar kadar hayatımızın içindeydiler.