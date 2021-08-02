Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

Mars yıllardır insanoğlunun hedefinde. NASA, ESA (Avrupa Uzay Ajansı), CNSA (Çin Ulusal Uzay Dairesi) ve daha birçok kuruluş Mars'la yakından ilgileniyor. Şu anda NASA ve CNSA'nın keşif araçları Mars yüzeyinde görev yapıyor. Mars'ta bir zamanlar hayatın oluştuğuna yönelik teoriler var, zaten keşif araçları da Mars'taki yaşam oluşup oluşmadığına dair araştırmalar yapıyor. Kızıl Gezegen'in güney kutbunda keşfedilen ve sıvı su içerdiği düşünülen göllerin mikroskobik canlıları barındırabileceği belirtiliyordu. Fakat göller hakkında yapılan yeni bir çalışma oldukça konuşuldu.