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Giriş Tarihi: 02.08.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 10:35

Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığını araştırıyor. Keşif aracı Perseverance'ın ana görevi de Kızıl Gezegen'de hayatı araştırmak ve izler bulmak. Bu konuyla ilgili olarak farklı çalışmalar da yapılıyor. Üç yıl önce Mars'ın güney kutbunda radarlar aracılığıyla göller bulunmuş ve burada belki de yaşam olabileceği ileri sürülmüştü. Fakat bir araştırma ekibi göller hakkında dikkat çekici bir çalışmanın sonucunu paylaştı ve yeni bir tartışmaya neden oldu. İşte detaylar...

Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

Mars yıllardır insanoğlunun hedefinde. NASA, ESA (Avrupa Uzay Ajansı), CNSA (Çin Ulusal Uzay Dairesi) ve daha birçok kuruluş Mars'la yakından ilgileniyor. Şu anda NASA ve CNSA'nın keşif araçları Mars yüzeyinde görev yapıyor. Mars'ta bir zamanlar hayatın oluştuğuna yönelik teoriler var, zaten keşif araçları da Mars'taki yaşam oluşup oluşmadığına dair araştırmalar yapıyor. Kızıl Gezegen'in güney kutbunda keşfedilen ve sıvı su içerdiği düşünülen göllerin mikroskobik canlıları barındırabileceği belirtiliyordu. Fakat göller hakkında yapılan yeni bir çalışma oldukça konuşuldu.

Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

ESA'nın Mars Gelişmiş Yeraltı ve İyonosfer Sondajı Radarı (MARSIS), 2018 yılında Kızıl Gezegen'in güney kutup buzunun altında sıvı bir gölün varlığını tespit etti.

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Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

Araştırmacılar iki yıl sonra, bölgede her biri yaklaşık 10 kilometre genişliğinde birkaç tuzlu göl buldu. Söz konusu durumun, gezegende suyun ve dolayısıyla "yaşamın" varlığına işaret ettiği belirtildi. Konuyla ilgili şimdiye kadar farklı sonuçlara varan onlarca çalışma yayımlandı.

Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

Ancak, ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Gezegen Bilimleri Enstitüsü (Planetary Science Institute) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, bulunan göllerin su yerine donmuş kil içerebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarından tartışma çıkaran açıklama! Mars'ta düşünüldüğü gibi olmayabilir!

Çalışmanın başyazarı Isaac Smith, MARSIS tarafından 2018'den alınan radar verilerinin yeni analizinin, Mars'ta sıvı su olduğu fikrini 'nakavt' ettiğini söyledi.

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