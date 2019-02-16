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insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

insanları ilk kez böylesi bir 'minik canavar'la karşılaştı! Yüzyıllardır toprak altında yaşıyor...

Giriş Tarihi: 16.02.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 09:06
Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

İlk kez dünya böylesi bir canlıyı görüyor. Toprağın altından çıkan bu minik 'canavar' dünyayı şaşkına çeviriyor.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

Yaklaşık 5 milimetre uzunluğunda, orta boyutlu antenlere, altı tane bacağa sahip ve neredeyse yarı şeffafmış gibi tamamen beyaz...

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Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

Bu eleman küçük bir böcek gibi görünse de, teknik olarak başka bir altı ayaklı canlı grubuna, çatal kuyruklular takımına ait.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

Fakat araştırmacılar, bu canlıları ilginç bir yerde bulmuşlar; bu çatal kuyruklu, şimdiye kadar en kuzeyde bulunan kolonilerden birini temsil ediyor. Yani buzul çağını atlatmayı başarıp yüzyıllardır toprağın altında yaşamını sürdürüyor!

Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'
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Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

Popular Science'in haberine göre insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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