Bilim insanlarını şaşkına çeviren minik 'canavar'

Bilim insanları ilk kez böylesi bir 'minik canavar'la karşılaştı! Yüzyıllardır toprak altında yaşıyor... İlk kez dünya böylesi bir canlıyı görüyor. Toprağın altından çıkan bu minik 'canavar' dünyayı şaşkına çeviriyor. Yaklaşık 5 milimetre uzunluğunda, orta boyutlu antenlere, altı tane bacağa sahip ve neredeyse yarı şeffafmış gibi tamamen beyaz... Bu eleman küçük bir böcek gibi görünse de, teknik olarak başka bir altı ayaklı canlı grubuna, çatal kuyruklular takımına ait. Fakat araştırmacılar, bu canlıları ilginç bir yerde bulmuşlar; bu çatal kuyruklu, şimdiye kadar en kuzeyde bulunan kolonilerden birini temsil ediyor. Yani buzul çağını atlatmayı başarıp yüzyıllardır toprağın altında yaşamını sürdürüyor! Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor? ''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.