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Bir uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu

Bundan yıllar önce hayatımızda olmayan bazı şeyler şimdi dilimize adeta pelesenk olmuş durumda Bunlardan biri de selfi çekmek. çılgınlığı artık şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Neredeyse kimi insanlar her gördükleri yerde selfie çekiyor denebilir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatımıza sürekli yeni adetler ekleniyor. Belki de bunlardan en popüleri de selfie çekmek. Peki selfie çekerken bazı insanların ölüme meydan okuduklarını biliyor muydunuz? Bu görüntüler sizi çok şaşırtacak!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:38
Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu

için tehlikeyi göze aldılar. Dünyanın farklı yerlerinden insanların selfie çekilmek için yaptıkları şaşkına çevirdi. İşte o çılgın selfie'lerden bazıları...

Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu
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Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu
Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu
Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu
Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu
Bir Selfie uğruna... Fotoğrafı görenler şoke oldu
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