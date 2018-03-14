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milyarderi ikizler lerini duyurdu

İlk olarak Facebook davasıyla ünlenen, sonrasında ise yatırımlarıyla ilk Bitcoin milyarderleri olan ikizler bugün leriyle karşımıza çıktılar.

Giriş Tarihi: 14.03.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 22:59
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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

Facebook'a açtıkları davadan kazandıklarıyla 'e yatıran ve Bitcoin'deki artış sayesinde ilk Bitcoin milyarderi olan ikiz kardeşler lerini duyurdu.

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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu
Dünyanın ilk kripto para milyoneri olan Winklevoss ikizleri bu sefer leri ile gündemde.
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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu
İlk kripto para milyonerleri olan Winklevoss ikizleri, piyasaları yasal olarak düzenlemeye yönelik leri Virtual Commodity Association (Sanal Ticaret Birliği) hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu
Winkloves ikizleri adıyla tanıdığımız girişimci kardeşlerin projesi dijital piyasaları yasal bir şekilde denetleme ve düzenlemeyi ön görüyor.
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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu
Winkloves ikizleri Sanal Ticaret Birliği'nin sadece ABD'yi kapsayacağını ve kar amacı gütmeyecek bir kurum olacağının altını çiziyor.
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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu

ve kripto para dünyasının en popüler yatırımcıları ise ABD'li Winklevoss kardeşler. İkiz kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almışlardı.

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milyarderi ikizler lerini duyurdu
Bitcoin milyarderi ikizler yeni projelerini duyurdu
Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.
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