Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü '' ile takip ediyor

Gelişen teknolojinin nimetlerinden biri olan 'lar, birçok sektörde ve yerde kullanılıyor. Birçok alanda da kolaylık sağlıyor. Mesela fotoğrafçılar, drone'lar yardımıyla muhteşem karelere imza atabiliyorlar. Film çekimlerinde maliyetleri düşürmüş durumda. Eskiden bazı film sahneleri için birçok ekipman gerekli olurken, şimdi ise drone ile bu sahneler kolaylıkla çekilebiliyor. Drone'lar farklı meslek gruplarını da etkiledi. 'nın ilçesinde Cemil , 600 keçiden oluşan sürüsünü daha kolay yönlendirmek ve hayvanların kaybolmasının önüne geçmek için "drone"dan faydalanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:04
Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Çırkan Mahallesi Gazderesi mevkisinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Cemil , yıllardır hayvancılıkla uğraşıyor.

Her sabah ağıldan çıkardığı keçilerini motosikletine binerek önüne katan Çoban, cihazını da yanına alarak 'un kırsal kesimlerine yol alıyor.

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Sürü geniş bir alana dağıldığında kontrol amacıyla dronedan yararlanan , keçilerini zorlu arazide ile kolayca takip ediyor.

Sürüden uzaklaştığını tespit ettiği keçilerinin bulunduğu bölgeye motosikletiyle hemen ulaşarak müdahale eden Çoban, teknolojinin imkanlarından faydalanarak işini kolaylaştırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

"ÇEVREMDEKİLER BANA 'TEKNOLOJİK ÇOBAN' DİYOR"

Cemil , AA muhabirine, işini çok sevdiğini, hayatı boyunca hayvanlardan hiç kopamadığını söyledi.

Çobanlığın kendileri için bir ata mesleği olduğunu anlatan Çoban, yıllardır bu işi yaptıklarını ifade etti.

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

, hayvanlarıyla her gün kilometrelerce yol aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Benim her gün bu kadar fazla mesafeyi gezmem çok zor oluyordu. İlk başlarda dürbün çok işime yaradı. Daha sonra kros motosiklet aldım. Şimdi de motosikletle hemen ulaşamadığım yerlerde kullanıyorum. Motosiklet ve drone hayvanlarımı yönlendirmede, kaybolanları da bulmada çok işime yarıyor. Tek başıma 600 küçükbaş hayvanı idare etmem çok zor. Bazen yürüyerek bir saatte varılan bölgeye drone ile bir dakikada ulaşabiliyor, hayvanlarımın kontrollerini yapabiliyorum.

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Mesleğimde teknolojik imkanlardan faydalandığım için arkadaşlarım ve çevremdekiler bana 'teknolojik ' diyor. Teknolojinin imkanlarından faydalanmak çok güzel. cihazını internetten aldım ve internetten nasıl kullanacağımı öğrendim."

SON DAKİKA