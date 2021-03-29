Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü 'drone' ile takip ediyor

Çoban, hayvanlarıyla her gün kilometrelerce yol aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Benim her gün bu kadar fazla mesafeyi gezmem çok zor oluyordu. İlk başlarda dürbün çok işime yaradı. Daha sonra kros motosiklet aldım. Şimdi de motosikletle hemen ulaşamadığım yerlerde drone kullanıyorum. Motosiklet ve drone hayvanlarımı yönlendirmede, kaybolanları da bulmada çok işime yarıyor. Tek başıma 600 küçükbaş hayvanı idare etmem çok zor. Bazen yürüyerek bir saatte varılan bölgeye drone ile bir dakikada ulaşabiliyor, hayvanlarımın kontrollerini yapabiliyorum.