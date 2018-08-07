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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz

lar nasıl boyanır? Uçaklar nasıl uçar? İşte uçaklara dair merak edilen her şey..

Giriş Tarihi: 07.08.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 21:20
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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz
Devasa yolcu uçakları nasıl boyanıyor hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı...
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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz

Avustralyalı havayolu şirketi Virgin Airlines, bir ikon haline gelen kırmızı ağırlıklı renklerini beyaza çevirme kararı aldı.

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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz

Şirket, boyama çalışmalarını kayda aldı...

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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz

İşte kare kare bir uçağın boyama aşamaları...

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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz

Boyama öncesi uçağın hasar görebileceği kısımları kaplanıyor.

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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz


Devasa yolcu ları nasıl boyanıyor hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı...

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Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte lar hakkında bilmedikleriniz
Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz
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