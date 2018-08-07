Boyalarından uçuşlarına kadar.. İşte uçaklar hakkında bilmedikleriniz

Uçaklar nasıl boyanır? Uçaklar nasıl uçar? İşte uçaklara dair merak edilen her şey.. Devasa yolcu uçakları nasıl boyanıyor hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı... Avustralyalı havayolu şirketi Virgin Airlines, bir ikon haline gelen kırmızı ağırlıklı renklerini beyaza çevirme kararı aldı. Şirket, boyama çalışmalarını kayda aldı... İşte kare kare bir uçağın boyama aşamaları... Boyama öncesi uçağın hasar görebileceği kısımları kaplanıyor. Devasa yolcu uçakları nasıl boyanıyor hiç merak ettiniz mi? İşte cevabı...