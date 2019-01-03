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  • Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Bu ayar kapalıysa şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! o ayarı açın! Çünkü...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 09:59
Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

'a girin.

Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Ardından Hücresel kısmını seçin.

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Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!

Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Şimdi karşınızda Yardımı seçeneği gelecek.

Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Bu ayar mutlaka açık olmalı. Böylece hızlı sandınız; ancak yavaş WiFi bağlantısında interneti kaplumbağa hızında kullanmaktansa otomatik olarak 4G'ye geçiş yapabilir ya da hızlı WiFi bulunduğunda telefonunuz bu hızlı WiFi hattına bu sayede bağlanabilir.

Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?

Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

Kullanılan grafikler performans yükü demektir. 'unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

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