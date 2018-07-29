Bu bilgileri biliyor musunuz?

İşte pek bilinmeyen en ilginç bilgiler... 130 küsur yıldır haritalarda yer alıyor. Tek sorun şu: Böyle bir ada hiç olmadı. Avustralya’nın doğusundaki Mercan Denizi’nde tasvir edilen hayali Sandy Adası, 1880 civarında haritalarda yer aldı. Haritalar, daha önce yapılan haritalara başvurularak yapıldığı için de ada, haritalarda yer almaya devam etti. Uydu görüntüleme sistemlerinin ortaya çıkmasından sonra dahi hata fark edilmemişti. 2000 yılında bir National Geographic okuru, bu Sandy Adası’nın gerçek olmayabileceğini ileri sürmüştü. Ancak kaldırılmasına dair sağlam bir iddia olmadığı için ada, National Geographic Society ve Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı’nın kaynak olarak kullandığı haritalardan çıkarılmadı. Araba anahtarlığınıza fazladan anahtar eklemeyin. Araba anahtarlığınız sadece arabanız için olsun. Sahip olduğunuz bütün anahtarları ona takmayın. Çünkü bu ağırlık yapar ve kontağa zaman içinde zarar verebilir.