Bu bilgileri biliyor musunuz?

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İşte pek bilinmeyen en ilginç ler...

Giriş Tarihi: 29.07.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 22:16
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130 küsur yıldır haritalarda yer alıyor. Tek sorun şu: Böyle bir ada hiç olmadı.
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Bu leri biliyor musunuz?
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Avustralya’nın doğusundaki Mercan Denizi’nde tasvir edilen hayali Sandy Adası, 1880 civarında haritalarda yer aldı.
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Bu leri biliyor musunuz?
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Haritalar, daha önce yapılan haritalara başvurularak yapıldığı için de ada, haritalarda yer almaya devam etti.

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Bu leri biliyor musunuz?
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Uydu görüntüleme sistemlerinin ortaya çıkmasından sonra dahi hata fark edilmemişti.

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Bu leri biliyor musunuz?
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2000 yılında bir National Geographic okuru, bu Sandy Adası’nın gerçek olmayabileceğini ileri sürmüştü.
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Bu leri biliyor musunuz?
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Ancak kaldırılmasına dair sağlam bir iddia olmadığı için ada, National Geographic Society ve Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı’nın kaynak olarak kullandığı haritalardan çıkarılmadı.
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