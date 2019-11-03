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  • Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

, , Huawei, LG, Xiaomi ve diğerleri. Bir süredir onlarla yatıp onlarla kalkıyoruz! Akıllı telefonlarımız hayatımızın merkezinde desek yeridir. Böyle olunca da akıllı telefonlardaki en büyük derdimiz elbette şarj oluyor. Şarj kablosuna bağlı bir hayat yaşıyoruz. 'da ustaca işler yapan bir hesap bu derde kendi imkanlarıyla öyle bir çözüm buldu ki! Detayları görünce siz de hayran kalacaksınız!

Giriş Tarihi: 03.11.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 13:06
Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Bakın kare kare ne yaptı!

Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Öncelikle bir adet USB kablosu...

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Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Bir adet adaptör...

Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Biraz bakır kablo...

Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Ufak bir mıknatıs...

Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Alüminyum folyo...

Bu çok işinize yarayacak! Akıllı telefonunuz varsa...

Ve bir adet siyah bantı aldı.

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