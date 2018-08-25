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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)

İnternette dolaşan dikkat lerine bir yenisi daha eklendi. Bu testleri çözmek için sadece 7 saniyeniz bulunuyor. İlk fotoğraftaki yanlışı 7 saniye içerisinde bulmanız gerekiyor. Bulduktan sonra doğru cevabı sonraki fotoğrafta göreceksiniz.

Giriş Tarihi: 25.08.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 25.08.2018 11:38
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
İşte 7 saniye içerisinde resimlerdeki yanlışları fark etmeniz gereken in soru ve cevapları Resimdeki yanlışı bulabilir misiniz?
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Cevap: Salıncak bu şekilde bağlanırsa kız düşer.
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu resimdeki gariplik ne?
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Cevap: Kadının aynadaki yansıması ters.
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Çözmek için 7 saniyeniz var!
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Cevap: Trenin lokomotifi ve makinisti yok.
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Bu dikkat inden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Bu dikkat testinden çok az kişi geçebiliyor! (7 saniye testi)
Yanlışı bulabildiniz mi?
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