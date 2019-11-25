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  • Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Bu listeye dikkat! İşte 10 güncellemesi alacak telefonlar

işletim tabanlı akıllı telefonlar için Android 10 güncellemesi geldi. Peki sizin telefonunuz Android 10 güncellemesini alacak mı? İşte bu sorunun cevabı! Son yıllarda artık Android telefon denildiğinde akıllara sadece Samsung gelmiyor. Xiaomi, Huawei, Oppo, Meizu gibi Çinli markalar ve LG, Sony, Nokia gibi diğer markaların kullanıcıları da Android 10 güncellemesini merakla bekliyordu. Peki telefonları adeta baştan aşağı yenileyecek ve değiştirecek olan bu yeni güncelleme hangi akıllı telefonlara geliyor? İşte sizler için hazırladığımız tek tek Android 10 güncellemesi alacak telefonlar!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 08:06
Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

10 güncellemesi alacak telefonlar:

Huawei P30 Pro

Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Honor 20

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Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e

Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Sony Xperia XZ3

Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

OPPO R17

Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Nokia 8.1

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