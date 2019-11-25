Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar
Bu listeye dikkat! İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar
Android işletim tabanlı akıllı telefonlar için Android 10 güncellemesi geldi. Peki sizin telefonunuz Android 10 güncellemesini alacak mı? İşte bu sorunun cevabı! Son yıllarda artık Android telefon denildiğinde akıllara sadece Samsung gelmiyor. Xiaomi, Huawei, Oppo, Meizu gibi Çinli markalar ve LG, Sony, Nokia gibi diğer markaların kullanıcıları da Android 10 güncellemesini merakla bekliyordu. Peki telefonları adeta baştan aşağı yenileyecek ve değiştirecek olan bu yeni güncelleme hangi akıllı telefonlara geliyor? İşte sizler için hazırladığımız tek tek Android 10 güncellemesi alacak telefonlar!
Giriş Tarihi: 25.11.2019
07:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
08:06
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