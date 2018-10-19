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Bu da para değil internet takipçisi geçiyor!

İtalya'da bir restoran çok sayıda Instagram takipçisi olan müşterilerine ücretsiz hizmet sunmaya başladı.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 22:05
Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
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Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
İtalya'nın Milano kentindeki suşi ı alışılmadık uygulamasıyla dikkat çekiyor.
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Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
Yeni açılan da müşterilere sosyal medyadaki takipçilerine bakılarak hesap yazılıyor.
Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
da kullanıcıları beş kategoriye ayrılıyor.
Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
İlk siparişi verdikten sonra 'da bin takipçisi olan müşteriye 1 porsiyon yemek ikram ediliyor...
Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
5 bin takipçisi olan 2 porsiyon, 10 binden fazla takipçisi olan ise 4 porsiyon yemeği bedavaya yiyebiliyor.
Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!
100 binden fazla takipçisi olanlarsa hiç hesap ödemiyor.
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