Bu restoranda para değil internet takipçisi geçiyor!

İtalya'da bir restoran çok sayıda Instagram takipçisi olan müşterilerine ücretsiz hizmet sunmaya başladı. İtalya'nın Milano kentindeki suşi restoranı alışılmadık uygulamasıyla dikkat çekiyor. Yeni açılan restoranda müşterilere sosyal medyadaki takipçilerine bakılarak hesap yazılıyor. Restoranda Instagram kullanıcıları beş kategoriye ayrılıyor. İlk siparişi verdikten sonra Instagram'da bin takipçisi olan müşteriye 1 porsiyon yemek ikram ediliyor... 5 bin takipçisi olan 2 porsiyon, 10 binden fazla takipçisi olan ise 4 porsiyon yemeği bedavaya yiyebiliyor. 100 binden fazla takipçisi olanlarsa hiç hesap ödemiyor.