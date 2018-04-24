Bu sorunun cevabını sadece bilgisayar yanıtladı!

Matematik soruları son zamanlarda internette bir hayli gündemde. Ancak bu soruyu internette yanıtlayan olmadı ve sadece bilgisayar yanıtını buldu. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Bir yüzeyde, bitişik dışbükey beşgenler kullanarak en fazla kaç farklı desen elde edebilirsiniz? 1985'te matematikçiler dışbükey beşgenler ile tam 14 farklı desen oluşturmanın mümkün olduğunu söylediler ve bu açıklama ile bilim dünyası bu sorunun cevabının bulunduğuna ikna oldu. Ancak 2015'te yanıldıkları ortaya çıktı. Zira 2015 yılında Matematikçiler Casey Mann, Jannifer McLoud-Mann ve David Von Derau, Washington Üniversitesi bünyesinde yaptıkları bir çalışmayla, bu sorunun çözümünde bilgisayar kullandılar. Kendilerinin öne sürdükleri tez, 15'inci bir ihtimalin olduğunu işaret ediyordu. 2017 yılına geldiğimize ise Lyon Üniversitesi’nde görev yapan Michael Rao isimli bir matematikçi, geliştirdikleri bilgisayar programı sayesinde bir başka dışbükey beşgen deseni yapılamayacağını kanıtladı. Yani doğru cevabın 16 olduğu bilgisayar yardımıyla bulunabildi. IQ SEVİYENİZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE Mİ? 2005 yılında Journal of Economic Perspectives'te yayınlanan 'Cognitive Reflection Test' isimli zeka testi en kısa yoldan IQ seviyesini ölçmek için en sık başvurulan testlerden bir tanesi. İşte kişinin IQ seviyesinin ortalamadan yukarıda olup olmadığının belirlenmesi için başvurulan testte yer alan sorular... Soru 1: Bir sopa ve topun toplam fiyatı 1.10 dolardır. Sopanın fiyatı toptan 1 dolar daha pahalıdır. Bu durumda topun fiyatı ne kadardı?