Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus



Galaxy S10 serisi ile ilgili her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün ise, çift ön kameraya sahip olan Galaxy S10 Plus modeli canlı olarak görüntülendi. Bu gelişmeyle beraber, 20 Şubat'ta tanıtılacak olan Galaxy S10 Plus tasarımı da netlik kazanmış oldu.