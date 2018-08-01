Bu telefonun fiyatı 13 bin 500 lira!

Turing Robotics tarafından geliştirilen 'HubblePhone' adlı telefon modeli 13 bin 500 liralık satış fiyatıyla dikkatleri üzerinde topladı. Peki bu telefonun özellikleri neler? Turing Robotics firması, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. 'HubblePhone' isim modelin en dikkat çeken yanı ise fütürist dizaynı ve fiyatı oldu. 2020 yılında satışa sunulacak çift ekrana ev sahipliği yapacak olan modelin ABD fiyatı 2750 dolar (13 bin 500 TL) olarak açıklandı. HUBBLEPHONE'UN ÖZELLİKLERİ NELER? 2 adet Snapdragon 855 işlemci kullanılacağı belirtilen HubblePhone, toplamda 4K çözünürlük sunan 2 parçalı (2 tane Full HD) ekrana ev sahipliği yapacak. Telefonda yer alan bu ekranlara güç sağlaması için ise 2 batarya kullanılacak. Bunlardan ilki 3 bin 300 mAh, ikincisi ise 2 bin 800 mAh değerine sahip olacak. Telefonun ana kamerası 15X optik zoom'a ev sahipliği yapacak. Arka kameranın değeri ise 60 MP çözünürlüğünde olacak. Ana kamera haricinde cihazın farklı yerlerinde bulunacak 3 adet de 12 MP'lik sensör yer alacak. HubblePhone'un hem Android hem de Linux altyapılı Sailfish mobil işletim sistemlerini kullanacak. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...