Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!

Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı. İşte sosyal medyayı sallayan o test... Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu. 10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı. Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.