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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!

da yayımlanan bir , internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı.

Giriş Tarihi: 06.07.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 10:33
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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!

İşte yı sallayan o test...

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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir , kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.

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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!

10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.

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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!

Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.

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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
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Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
Bu testi 10 kişiden sadece biri bitirebiliyor!
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