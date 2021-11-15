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Haberler Galeri Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:25

Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Hackerların saldırıları son yıllarda arttı. Uzmanların açıklamalarına göre Covid-19 pandemisiyle birlikte siber suçluların aktivite sayısı yükselmiş durumda. Korsanların hedefinde Android platformu ve kullanıcıları bulunuyor. Geçtiğimiz haftalar içinde Android telefonları ve tabletleri tehdit eden tehlikeli virüslerle ilgili haberler gündeme geldi. Güvenlik uzmanları kısa süre önce Android cihazları kullanılmaz hale getiren uygulamalar hakkında bir uyarıda bulundu ve söz konusu uygulamaların listesini paylaştı.

Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Siber korsanlar uygulamalar içine gizledikleri zararlı yazılımlarla, Android kullanıcılarının değerli bilgilerini ele geçirmeye hatta cihazları kontrol etmeye çalışıyor. Normal bir uygulama gibi görünen yazılımlar tehlike saçıyor. Güvenlik uzmanları ise yaptıkları araştırmalarla bu yazılımları tespit ediyor ve gerekli yerlere bildiriyor. Bir süre önce Android kullanıcılarını hedef alan 21 tehlikeli uygulama bulundu. Araştırmacılar uygulamalarla ilgili olarak kritik bir uyarı yaptı ve bir liste paylaştı. Uzmanlar listede bulunan uygulamalardan birini yükleyen kullanıcıların hemen silmesi gerektiğini söyledi.

Google'ın söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli müdahaleyi yaptığını da belirtelim.

İşte o uygulamalar...

Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Shoot Them

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Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Crush Car

Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Rolling Scroll

Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Helicopter Attack - New

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