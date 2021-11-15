Bu uygulamalar telefonları kullanılmaz hale getiriyor! Yüklediyseniz hemen silin!

Siber korsanlar uygulamalar içine gizledikleri zararlı yazılımlarla, Android kullanıcılarının değerli bilgilerini ele geçirmeye hatta cihazları kontrol etmeye çalışıyor. Normal bir uygulama gibi görünen yazılımlar tehlike saçıyor. Güvenlik uzmanları ise yaptıkları araştırmalarla bu yazılımları tespit ediyor ve gerekli yerlere bildiriyor. Bir süre önce Android kullanıcılarını hedef alan 21 tehlikeli uygulama bulundu. Araştırmacılar uygulamalarla ilgili olarak kritik bir uyarı yaptı ve bir liste paylaştı. Uzmanlar listede bulunan uygulamalardan birini yükleyen kullanıcıların hemen silmesi gerektiğini söyledi.

Google'ın söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli müdahaleyi yaptığını da belirtelim.

İşte o uygulamalar...