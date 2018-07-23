Bunları biliyor musunuz?

İşte son dönemlerde interneti kasıp kavuran ilginç bilgiler. İçlerinde tarihi olaylardan, otomobile, teknolojiye, doğaya kadar birçok dikkat çekici ayrıntı yer alıyor. Vietban'da kırlabgıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor. Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğna inanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor. Kleopatra, Mısır Piramitlerinin inşasına göre ilk akıllı telefona daha yakın zamanda yaşadı.Piramitlerin inşası (MÖ 2580-2560) ile Kleopatra'nın doğumu (M.Ö. 69) arasında yaklaşık 2.500 yıl vardır. Buna karşılık, Kleopatra'nın ölümü (M.Ö. 30) ile ilk iPhone (2007) arasında sadece 2.037 yıl vardır. Ayrıca, bu piramitler aslında çölde yalnız değiller. Rusya ve Pluto'nun yüzey alan hacimlerinin karşılaştırılması 1930 yılında keşfedilen Plüton halen Güneş'in etrafında tam tur atamamıştır.