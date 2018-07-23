Bunları biliyor musunuz?

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İşte son dönemlerde i kasıp kavuran ilginç ler. İçlerinde tarihi olaylardan, e, ye, doğaya kadar birçok dikkat çekici ayrıntı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.07.2018 17:34
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Vietban'da kırlabgıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor.
Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğna inanıyorlar.

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Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor.

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Kleopatra, Mısır Piramitlerinin inşasına göre ilk akıllı telefona daha yakın zamanda yaşadı.Piramitlerin inşası (MÖ 2580-2560) ile Kleopatra'nın doğumu (M.Ö. 69) arasında yaklaşık 2.500 yıl vardır. Buna karşılık, Kleopatra'nın ölümü (M.Ö. 30) ile ilk iPhone (2007) arasında sadece 2.037 yıl vardır.

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Ayrıca, bu piramitler aslında çölde yalnız değiller.

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Rusya ve Pluto'nun yüzey alan hacimlerinin karşılaştırılması

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1930 yılında keşfedilen Plüton halen Güneş'in etrafında tam tur atamamıştır.

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