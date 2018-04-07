Burası dünyanın en esrarengiz gölü

Hindistan'da yer alan bu göl, dünyanın en gizemli gölü olarak biliniyor. Peki bu gölü esrarengiz yapan şeyler neler? Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Roopkund gölü dünyanın belki de en büyüleyici ama bir o kadar da gizemli gölü. İskelet gölü olarak da adlandırılan bu göl Himalaya Dağları'nın en kuytu bölgesinde yer alıyor ve ortalama 5029 metre yüksekliğindeki Himalaya dağlarıyla çevrili bir alanda bulunuyor. Yapılan araştırmalar, doğanın tüm cömertliğini kullandığı bu gölün çevresinde, geçmişte bazı Hintli kabilelerin yerleşim kurmaya çalıştığını ortaya koysa da bu grupların bu bölgede yaşam kurmakta pek başarılı olamadığını gösteriyor. Yaz gelip de buzlar eridiğinde yüzlerce iskelet ortaya çıkıyor ve yerleşimin olmadığı bu kadar yüksek bir noktada bu kadar insanın ölümüne neyin yol açtığı bilinmiyordu. İskeletlerin gizemi de bir türlü çözülemiyor. Adeta dev bir açık mezarlığı andıran bu gölün bulunduğu bölgede birçok araştırma gerçekleştirilmiş. Farklı birtakım karbon testleri yapılan iskeletlerin