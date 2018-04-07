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Burası dünyanın en esrarengiz gölü

Hindistan'da yer alan bu göl, dünyanın en li gölü olarak biliniyor. Peki bu gölü esrarengiz yapan şeyler neler?

Giriş Tarihi: 07.04.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 23:13
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Roopkund gölü dünyanın belki de en büyüleyici ama bir o kadar da li gölü.
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
İskelet gölü olarak da adlandırılan bu göl Himalaya Dağları'nın en kuytu bölgesinde yer alıyor ve ortalama 5029 metre yüksekliğindeki Himalaya dağlarıyla çevrili bir alanda bulunuyor.
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Yapılan araştırmalar, doğanın tüm cömertliğini kullandığı bu gölün çevresinde, geçmişte bazı Hintli kabilelerin yerleşim kurmaya çalıştığını ortaya koysa da bu grupların bu bölgede yaşam kurmakta pek başarılı olamadığını gösteriyor.
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Yaz gelip de buzlar eridiğinde yüzlerce iskelet ortaya çıkıyor ve yerleşimin olmadığı bu kadar yüksek bir noktada bu kadar insanın ölümüne neyin yol açtığı bilinmiyordu.
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
İskeletlerin i de bir türlü çözülemiyor.
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Adeta dev bir açık mezarlığı andıran bu gölün bulunduğu bölgede birçok araştırma gerçekleştirilmiş.
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Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Burası dünyanın en esrarengiz gölü
Farklı birtakım karbon testleri yapılan iskeletlerin
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