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Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

Giriş Tarihi: 21.11.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 18:40
Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var
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Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

İşte dünyanın en pahalı 10 uçağı ve sıra dışı özellikleri...

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Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

İşte dünyanın en pahalı 10 uçağı ve sıra dışı özellikleri...

10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar

Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

Boeing 747-8 VIP "Dreamliner" olarak da adlandırılan Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.

Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.

Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

Toplantı odası.

Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

Toplantı odası.

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