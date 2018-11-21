Bütün dünya bu uçağın peşinde... Sadece o ülkede var

İşte dünyanın en pahalı 10 uçağı ve sıra dışı özellikleri... İşte dünyanın en pahalı 10 uçağı ve sıra dışı özellikleri... 10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar Boeing 747-8 VIP 'Dreamliner' olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi. Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor. Toplantı odası. Toplantı odası.